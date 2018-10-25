Испанский суд приговорил к 4,5 года тюрьмы бывшего главу МВФ

Фото: Родриго Рато (wikimedia.org)

Приговор не связан с деятельностью Родриго Рато в МВФ

Бывшего главу Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато приговорили к 4,5 годам заключения в мадридской тюрьме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Родриго Рато руководил с 2004 по 2007 год МВФ, а до этого занимал пост министра экономики и зампреда правительства Испании. В четверг, 25 октября, суд решил, что он будет отбывать наказание в тюрьме Сото-эль-Реаль, сообщили в Генеральном секретариате пенитенциарных учреждений при МВД Испании.

Приговор высокопоставленному чиновнику был вынесен в феврале 2017 года, однако он оспорил это решение в Верховном суде. Эта инстанция только подтвердила меру наказания.

Рато осужден за нецелевое использование фондов крупнейшего испанского сбербанка Bankia, которым руководил в период с 2010 по 2012 год. Следствие установило, что Рато из корпоративной кредитной карты, предназначенной для оплаты представительских расходов, потратил на личные нужды почти 100 тысяч евро.

Чиновник приобретал одежду, алкогольные напитки, парфюмерию, оплачивал личные ресторанные счета.

Также аналогичные сроки получили еще 14 руководителей банка, которые также бесконтрольно пользовались кредитными картами.

Напомним, Украина может получить первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ в этом году. В рамках сотрудничества с МВФ Украина ожидает получить 3,9 млрд долларов сроком на 15 месяцев.