Іспанський суд засудив до 4,5 років в'язниці колишнього главу МВФ

Фото: Родріго Рато (wikimedia.org)

Вирок не пов'язаний з діяльністю Родріго Рато в МВФ

Колишнього главу Міжнародного валютного фонду (МВФ) Родріго Рато засудили до 4,5 роки ув'язнення в мадридській в'язниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Родріго Рато керував з 2004 по 2007 рік МВФ, а до цього обіймав посаду міністра економіки та заступника голови уряду Іспанії. У четвер, 25 жовтня, суд вирішив, що він буде відбувати покарання у в'язниці Сото-ель-Реаль, повідомили в Генеральному секретаріаті пенітенціарних установ при МВС Іспанії.

Вирок високопосадовцю було винесено в лютому 2017 року, однак він оскаржив це рішення у Верховному суді. Ця інстанція лише підтвердила міру покарання.

Рато засуджений за нецільове використання фондів найбільшого іспанського ощадбанку Bankia, яким керував в період з 2010 по 2012 рік. Слідство встановило, що Рато з корпоративної кредитної картки, призначеної для оплати представницьких витрат, витратив на особисті потреби майже 100 тисяч євро.

Чиновник купував одяг, алкогольні напої, парфумерію, оплачував особисті ресторанні рахунки.

Також аналогічні терміни отримали ще 14 керівників банку, які також безконтрольно користувалися кредитними картами.

Нагадаємо, Україна може отримати перший транш за новою програмою співпраці з МВФ в цьому році. В рамках співпраці з МВФ Україна очікує отримати 3,9 млрд доларів строком на 15 місяців.