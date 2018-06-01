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Испанский клуб выкупил контракт Антунеша у "Динамо"

НовостиСпорт    01.06.2018 - 12:51
Фото: Виторину Антунеш (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: Виторину Антунеш (fcdynamo.kiev.ua)

Игрок сборной Португалии не вернется в киевский клуб

Защитник киевского "Динамо" Виторину Антунеш, который выступал за "Хетафе" на правах аренды, официально стал игроком испанской команды. Об этом сообщил президент клуба Анхель Торрес сайту TeleMadrid.

Испанцы имели право выкупа португальского защитника и решили им воспользоваться. Информация о стоимости трансфера 31-летнего футболиста и деталях его личного контракта не приводится.

Игрок выступал за "Динамо" с зимы 2015 года, сыграв 79 матчей и забив 5 голов во всех турнирах. Его контракт с киевлянами рассчитан еще на год. 

В минувшем сезоне португалец провел 34 матча в Примере, голами не отличался, записал в актив 2 результативные передачи, в пассив - 14 предупреждений. 

Антунеш изначально был в расширенном списке сборной Португалии на чемпионат мира-2018, но, в итоге, оказался вне заявки команды на мундиаль.

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Теги публикации: Динамо, трансферы, чемпионат Испании  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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