Іспанський клуб викупив контракт Антунеша у "Динамо"

Гравець збірної Португалії не повернеться до київського клубу

Захисник київського "Динамо" Віторіну Антунеш, який виступав за "Хетафе" на правах оренди, офіційно став гравцем іспанської команди. Про це повідомив президент клубу Анхель Торрес сайту TeleMadrid.

Іспанці мали право викупу португальського захисника і вирішили ним скористатися. Інформація про вартість трансферу 31-річного футболіста і деталях його особистого контракту не наводиться.

Гравець виступав за "Динамо" з зими 2015 року, зігравши 79 матчів і забивши 5 голів у всіх турнірах. Його контракт з киянами розрахований ще на рік.

У минулому сезоні португалець провів 34 матчі в Примері, голами не відрізнявся, записав в актив 2 результативні передачі, в пасив - 14 попереджень.

Антунеш спочатку був в розширеному списку збірної Португалії на чемпіонат світу-2018, але, в підсумку, виявився поза заявкою команди на мундіаль.