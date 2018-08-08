Іспанський винищувач випадково запустив бойову ракету над Естонією

Повідомляється, що ракета могла впасти на землю приблизно в 40 км на північ від міста Тарту

Літак ВПС Іспанії Eurofighter, який базується в Естонії, 7 серпня помилково випустив під час польоту бойову ракету класу "повітря-повітря" AMRAAM. Про це повідомляється на сайті головного штабу Сил оборони Естонії.

За попередніми даними, ракета з вибуховою речовиною впала в 40 км на північ від міста Тарту. Встановити її місцезнаходження на даний момент не вдалося. Довжина ракети складає 3,7 м, діаметр 18 див.

За даними штабу, інцидент стався о 15:44 за місцевим часом поряд з містом Отепя, над територією для проведення військових навчань.

Сили оборони Естонії почали розслідування інциденту і пошукову операцію. Літак, який випустив ракету, повернувся на авіабазу.

Нагадаємо, на шведському острові Бьорке увечері 5 серпня спалахнула пожежа в результаті запуску сигнальної ракети невідомими. Пожежа спалахнула в незаселеній місцевості, але вогонь швидко поширився в бік будинків.