Іспанський гранд повернувся в ЛЧ через 11 років: відомі 16 учасників основного етапу

Іспанський "Атлетік" з Більбао за підсумками чергового туру Ла Ліги забезпечив собі участь в основному етапі Ліги чемпіонів-2025/26.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.
Перегравши на виїзді "Хетафе" (2:0), клуб з Країни Басків набрав 67 очок і вже не залишить топ-5 команд національної першості. Він став четвертим клубом Ла Ліги, що точно гратиме в ЛЧ. Раніше таке право отримали – "Барселона", "Реал" та "Атлетіко". За п'яту путівку від країни боротьбу ведуть "Вільярреал" та "Бетіс".
"Атлетік" – восьмиразовий чемпіон Іспанії (востаннє – у 1984 році). У ЛЧ виступить вперше з сезону-2013/14. Цього року команда дійшла до півфіналу Ліги Європи, де поступилась англійському "Манчестер Юнайтед". Цікаво, що фінал ЛЄ, в якому МЮ зустрінеться з іншим англійським клубом – "Тоттенхемом" – пройде саме в Більбаю.
Таким чином "Атлетік" став 16-м клубом, який точно зіграє в основному етапі турніру в наступному сезоні. Нагадаємо, що всього в ньому візьмуть участь 36 команд.
Підтверджені учасники ЛЧ-2025/26
Англія (6 місць): "Ліверпуль"
Італия (4): "Наполі", "Інтер"
Іспания (5): "Барселона", "Реал", "Атлетіко", "Атлетік"
Німеччина (4): "Баварія", "Байєр"
Франція (3): ПСЖ, "Марсель", "Монако"
Нідерланди (2): ПСВ, "Аякс"
Чехія (1): "Славія"
Греція (1): "Олімпіакос"
71-й сезон головного європейського клубного футбольного турніру та 34-й – із моменту перейменування Кубка європейських чемпіонів на Лігу чемпіонів стартує з кваліфікації 8 липня поточного року. Перший тур основного етапу призначено на 16 вересня. Це буде другий розіграш Ліги чемпіонів у новому форматі.
Фінал турніру пройде 30 травня 2026 року в угорському Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена".
У основному раунді візьмуть участь 36 команд. До нього потраплять:
Чемпіон України-2024/25 стартує в другому кваліфікаційному раунді шляху чемпіонів. До основного раунду ЛЧ треба буде пройти три відбіркових етапи. У разі невдачі наш чемпіон потрапить до Ліги Європи. Жеребкування другого раунду кваліфікації ЛЧ відбудеться 18 червня. Матчі – 22/23 та 29/30 липня.
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