Іспанський гранд повернувся в ЛЧ через 11 років: відомі 16 учасників основного етапу

Іспанський "Атлетік" з Більбао за підсумками чергового туру Ла Ліги забезпечив собі участь в основному етапі Ліги чемпіонів-2025/26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру .

"Атлетік" – четвертий від Іспанії

Перегравши на виїзді "Хетафе" (2:0), клуб з Країни Басків набрав 67 очок і вже не залишить топ-5 команд національної першості. Він став четвертим клубом Ла Ліги, що точно гратиме в ЛЧ. Раніше таке право отримали – "Барселона", "Реал" та "Атлетіко". За п'яту путівку від країни боротьбу ведуть "Вільярреал" та "Бетіс".

"Атлетік" – восьмиразовий чемпіон Іспанії (востаннє – у 1984 році). У ЛЧ виступить вперше з сезону-2013/14. Цього року команда дійшла до півфіналу Ліги Європи, де поступилась англійському "Манчестер Юнайтед". Цікаво, що фінал ЛЄ, в якому МЮ зустрінеться з іншим англійським клубом – "Тоттенхемом" – пройде саме в Більбаю.

Хто вже гарантував собі місця у ЛЧ

Таким чином "Атлетік" став 16-м клубом, який точно зіграє в основному етапі турніру в наступному сезоні. Нагадаємо, що всього в ньому візьмуть участь 36 команд.

Підтверджені учасники ЛЧ-2025/26

Англія (6 місць): "Ліверпуль"

Італия (4): "Наполі", "Інтер"

Іспания (5): "Барселона", "Реал", "Атлетіко", "Атлетік"

Німеччина (4): "Баварія", "Байєр"

Франція (3): ПСЖ, "Марсель", "Монако"

Нідерланди (2): ПСВ, "Аякс"

Чехія (1): "Славія"

Греція (1): "Олімпіакос"