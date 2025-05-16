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Іспанський гранд повернувся в ЛЧ через 11 років: відомі 16 учасників основного етапу

Більбао, П'ятниця 16 травня 2025 15:31
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Іспанський гранд повернувся в ЛЧ через 11 років: відомі 16 учасників основного етапу Фото: "Атлетік" став четвертим представником Іспанії в ЛЧ (x.com/Athletic_en)
Автор: Андрій Костенко

Іспанський "Атлетік" з Більбао за підсумками чергового туру Ла Ліги забезпечив собі участь в основному етапі Ліги чемпіонів-2025/26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

"Атлетік" – четвертий від Іспанії

Перегравши на виїзді "Хетафе" (2:0), клуб з Країни Басків набрав 67 очок і вже не залишить топ-5 команд національної першості. Він став четвертим клубом Ла Ліги, що точно гратиме в ЛЧ. Раніше таке право отримали – "Барселона", "Реал" та "Атлетіко". За п'яту путівку від країни боротьбу ведуть "Вільярреал" та "Бетіс".

"Атлетік" – восьмиразовий чемпіон Іспанії (востаннє – у 1984 році). У ЛЧ виступить вперше з сезону-2013/14. Цього року команда дійшла до півфіналу Ліги Європи, де поступилась англійському "Манчестер Юнайтед". Цікаво, що фінал ЛЄ, в якому МЮ зустрінеться з іншим англійським клубом – "Тоттенхемом" – пройде саме в Більбаю.

Хто вже гарантував собі місця у ЛЧ

Таким чином "Атлетік" став 16-м клубом, який точно зіграє в основному етапі турніру в наступному сезоні. Нагадаємо, що всього в ньому візьмуть участь 36 команд.

Підтверджені учасники ЛЧ-2025/26

Англія (6 місць): "Ліверпуль"

Італия (4): "Наполі", "Інтер"

Іспания (5): "Барселона", "Реал", "Атлетіко", "Атлетік"

Німеччина (4): "Баварія", "Байєр"

Франція (3): ПСЖ, "Марсель", "Монако"

Нідерланди (2): ПСВ, "Аякс"

Чехія (1): "Славія"

Греція (1): "Олімпіакос"

ЛЧ-2025/26: що відомо

71-й сезон головного європейського клубного футбольного турніру та 34-й – із моменту перейменування Кубка європейських чемпіонів на Лігу чемпіонів стартує з кваліфікації 8 липня поточного року. Перший тур основного етапу призначено на 16 вересня. Це буде другий розіграш Ліги чемпіонів у новому форматі.

Фінал турніру пройде 30 травня 2026 року в угорському Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена".

У основному раунді візьмуть участь 36 команд. До нього потраплять:

  • Переможець Ліги чемпіонів-2024/25
  • Переможець Ліги Європи-2024/25
  • 2 представники асоціацій, що наберуть найвищі коефіцієнти у таблиці УЄФА у сезоні-2024/25
  • 10 чемпіонів асоціацій 1-10
  • 6 других команд асоціацій 1-6
  • 5 третіх команд асоціацій 1-5
  • 4 четверті команди асоціацій 1-4
  • 5 переможців кваліфікаційного раунду – шлях чемпіонів
  • 2 переможця кваліфікаційного раунду – шлях ліг

Чемпіон України-2024/25 стартує в другому кваліфікаційному раунді шляху чемпіонів. До основного раунду ЛЧ треба буде пройти три відбіркових етапи. У разі невдачі наш чемпіон потрапить до Ліги Європи. Жеребкування другого раунду кваліфікації ЛЧ відбудеться 18 червня. Матчі – 22/23 та 29/30 липня.

Раніше повідомили, які українські клуби і коли стартують в єврокубках-2025/26.

Також розповіли, як "Барселона" святкувала перемогу в чемпіонаті Іспанії.

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