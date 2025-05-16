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Испанский гранд вернулся в ЛЧ спустя 11 лет: известны 16 участников основного этапа

Бильбао, Пятница 16 мая 2025 15:31
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Испанский гранд вернулся в ЛЧ спустя 11 лет: известны 16 участников основного этапа Фото: "Атлетик" стал четвертым представителем Испании в ЛЧ (x.com/Athletic_en)
Автор: Андрей Костенко

Испанский "Атлетик" из Бильбао по итогам очередного тура Ла Лиги обеспечил себе участие в основном этапе Лиги чемпионов-2025/26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

"Атлетик" - четвертый от Испании

Переиграв на выезде "Хетафе" (2:0), клуб из Страны Басков набрал 67 очков и уже не покинет топ-5 команд национального первенства. Он стал четвертым клубом Ла Лиги, который точно будет играть в ЛЧ. Ранее такое право получили - "Барселона", "Реал" и "Атлетико". За пятую путевку от страны борьбу ведут "Вильярреал" и "Бетис".

"Атлетик" - восьмикратный чемпион Испании (последний раз - в 1984 году). В ЛЧ выступит впервые с сезона-2013/14. В этом году команда дошла до полуфинала Лиги Европы, где уступила английскому "Манчестер Юнайтед". Интересно, что финал ЛЕ, в котором МЮ встретится с другим английским клубом - "Тоттенхэмом" - пройдет именно в Бильбае.

Кто уже гарантировал себе места в ЛЧ

Таким образом "Атлетик" стал 16-м клубом, который точно сыграет в основном этапе турнира в следующем сезоне. Напомним, что всего в нем примут участие 36 команд.

Подтвержденные участники ЛЧ-2025/26

Англия (6 мест): "Ливерпуль"

Италия (4): "Наполи", "Интер"

Испания (5): "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Атлетик"

Германия (4): "Бавария", "Байер"

Франция (3): ПСЖ, "Марсель", "Монако"

Нидерланды (2): ПСВ, "Аякс"

Чехия (1): "Славия"

Греция (1): "Олимпиакос"

ЛЧ-2025/26: что известно

71-й сезон главного европейского клубного футбольного турнира и 34-й - с момента переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов стартует с квалификации 8 июля текущего года. Первый тур основного этапа назначен на 16 сентября. Это будет второй розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате.

Финал турнира пройдет 30 мая 2026 года в венгерском Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".

В основном раунде примут участие 36 команд. В него попадут:

  • Победитель Лиги чемпионов-2024/25
  • Победитель Лиги Европы-2024/25
  • 2 представителя ассоциаций, которые наберут самые высокие коэффициенты в таблице УЕФА в сезоне-2024/25
  • 10 чемпионов ассоциаций 1-10
  • 6 вторых команд ассоциаций 1-6
  • 5 третьих команд ассоциаций 1-5
  • 4 четвертые команды ассоциаций 1-4
  • 5 победителей квалификационного раунда - путь чемпионов
  • 2 победителя квалификационного раунда - путь лиг

Чемпион Украины-2024/25 стартует во втором квалификационном раунде пути чемпионов. До основного раунда ЛЧ предстоит пройти три отборочных этапа. В случае неудачи наш чемпион попадет в Лигу Европы. Жеребьевка второго раунда квалификации ЛЧ состоится 18 июня. Матчи - 22/23 и 29/30 июля.

Ранее сообщили, какие украинские клубы и когда стартуют в еврокубках-2025/26.

Также рассказали, как "Барселона" праздновала победу в чемпионате Испании.

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