Испанский гранд вернулся в ЛЧ спустя 11 лет: известны 16 участников основного этапа

Испанский "Атлетик" из Бильбао по итогам очередного тура Ла Лиги обеспечил себе участие в основном этапе Лиги чемпионов-2025/26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

"Атлетик" - четвертый от Испании

Переиграв на выезде "Хетафе" (2:0), клуб из Страны Басков набрал 67 очков и уже не покинет топ-5 команд национального первенства. Он стал четвертым клубом Ла Лиги, который точно будет играть в ЛЧ. Ранее такое право получили - "Барселона", "Реал" и "Атлетико". За пятую путевку от страны борьбу ведут "Вильярреал" и "Бетис".

"Атлетик" - восьмикратный чемпион Испании (последний раз - в 1984 году). В ЛЧ выступит впервые с сезона-2013/14. В этом году команда дошла до полуфинала Лиги Европы, где уступила английскому "Манчестер Юнайтед". Интересно, что финал ЛЕ, в котором МЮ встретится с другим английским клубом - "Тоттенхэмом" - пройдет именно в Бильбае.

Кто уже гарантировал себе места в ЛЧ

Таким образом "Атлетик" стал 16-м клубом, который точно сыграет в основном этапе турнира в следующем сезоне. Напомним, что всего в нем примут участие 36 команд.

Подтвержденные участники ЛЧ-2025/26

Англия (6 мест): "Ливерпуль"

Италия (4): "Наполи", "Интер"

Испания (5): "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Атлетик"

Германия (4): "Бавария", "Байер"

Франция (3): ПСЖ, "Марсель", "Монако"

Нидерланды (2): ПСВ, "Аякс"

Чехия (1): "Славия"

Греция (1): "Олимпиакос"