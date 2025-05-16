Испанский гранд вернулся в ЛЧ спустя 11 лет: известны 16 участников основного этапа
Испанский "Атлетик" из Бильбао по итогам очередного тура Ла Лиги обеспечил себе участие в основном этапе Лиги чемпионов-2025/26.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
"Атлетик" - четвертый от Испании
Переиграв на выезде "Хетафе" (2:0), клуб из Страны Басков набрал 67 очков и уже не покинет топ-5 команд национального первенства. Он стал четвертым клубом Ла Лиги, который точно будет играть в ЛЧ. Ранее такое право получили - "Барселона", "Реал" и "Атлетико". За пятую путевку от страны борьбу ведут "Вильярреал" и "Бетис".
"Атлетик" - восьмикратный чемпион Испании (последний раз - в 1984 году). В ЛЧ выступит впервые с сезона-2013/14. В этом году команда дошла до полуфинала Лиги Европы, где уступила английскому "Манчестер Юнайтед". Интересно, что финал ЛЕ, в котором МЮ встретится с другим английским клубом - "Тоттенхэмом" - пройдет именно в Бильбае.
Кто уже гарантировал себе места в ЛЧ
Таким образом "Атлетик" стал 16-м клубом, который точно сыграет в основном этапе турнира в следующем сезоне. Напомним, что всего в нем примут участие 36 команд.
Подтвержденные участники ЛЧ-2025/26
Англия (6 мест): "Ливерпуль"
Италия (4): "Наполи", "Интер"
Испания (5): "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Атлетик"
Германия (4): "Бавария", "Байер"
Франция (3): ПСЖ, "Марсель", "Монако"
Нидерланды (2): ПСВ, "Аякс"
Чехия (1): "Славия"
Греция (1): "Олимпиакос"
ЛЧ-2025/26: что известно
71-й сезон главного европейского клубного футбольного турнира и 34-й - с момента переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов стартует с квалификации 8 июля текущего года. Первый тур основного этапа назначен на 16 сентября. Это будет второй розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате.
Финал турнира пройдет 30 мая 2026 года в венгерском Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".
В основном раунде примут участие 36 команд. В него попадут:
- Победитель Лиги чемпионов-2024/25
- Победитель Лиги Европы-2024/25
- 2 представителя ассоциаций, которые наберут самые высокие коэффициенты в таблице УЕФА в сезоне-2024/25
- 10 чемпионов ассоциаций 1-10
- 6 вторых команд ассоциаций 1-6
- 5 третьих команд ассоциаций 1-5
- 4 четвертые команды ассоциаций 1-4
- 5 победителей квалификационного раунда - путь чемпионов
- 2 победителя квалификационного раунда - путь лиг
Чемпион Украины-2024/25 стартует во втором квалификационном раунде пути чемпионов. До основного раунда ЛЧ предстоит пройти три отборочных этапа. В случае неудачи наш чемпион попадет в Лигу Европы. Жеребьевка второго раунда квалификации ЛЧ состоится 18 июня. Матчи - 22/23 и 29/30 июля.
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