У берегов Ливии спасли 60 мигрантов

Италия отказала испанскому спасательному катеру в швартовке на своей территории

Испанский спасательный катер спас 60 мигрантов в море у Ливии, при этом Италия отказала ему в швартовке на своей территории. Об этом сообщает АР.

Указано, что Италия немедленно отозвала разрешение катера на швартовку в итальянском порту.

"Они могут забыть о прибытии в итальянский порт", - написал министр внутренних дел Италии Сальвини в своем Тwitter.

Следует отметить, что ранее глава МВД Италии подчеркивал, что суднам неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в водах Средиземного моря, не будут позволять заходить в итальянские порты.

Напомним, в пятницу сообщалось, что вблизи ливийского побережья перевернулась лодка с 120 мигрантами, в результате чего около 100 мигрантов могли погибнуть.