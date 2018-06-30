Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

У берегов Ливии спасли 60 мигрантов

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 20:39
Иллюстративное фото (twitter.com/Human Rights Watch)
Иллюстративное фото (twitter.com/Human Rights Watch)

Италия отказала испанскому спасательному катеру в швартовке на своей территории

Испанский спасательный катер спас 60 мигрантов в море у Ливии, при этом Италия отказала ему в швартовке на своей территории. Об этом сообщает АР.

Указано, что Италия немедленно отозвала разрешение катера на швартовку в итальянском порту.

"Они могут забыть о прибытии в итальянский порт", - написал министр внутренних дел Италии Сальвини в своем Тwitter.

Следует отметить, что ранее глава МВД Италии подчеркивал, что суднам неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в водах Средиземного моря, не будут позволять заходить в итальянские порты.

Напомним, в пятницу сообщалось, что вблизи ливийского побережья перевернулась лодка с 120 мигрантами, в результате чего около 100 мигрантов могли погибнуть.

Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов ФРГ, Испания и Греция договорились о сотрудничестве в вопросе беженцев
Теги публикации: Италия, Ливия, Испания, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь