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Іспанська поліція вилучила найбільшу партію марихуани у світовій історії

Фото: найбільшу в історії партію марихуани вилучила Цивільна гвардія Іспанії (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Найбільшу партію марихуани у світовій історії вилучено іспанською поліцією. Вартість розфасованого наркотика становить 64 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Партія марихуани мала вагу 32 тонни та її обсяг був еквівалентний приблизно 1,1 млн рослин. Наркоділки сушили ці рослини, розфасовували їх і відправляли у різні регіони Іспанії, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини і Бельгії.

"Це найбільша схованка розфасованої марихуани, коли-небудь знайдена в Іспанії чи за кордоном", - йдеться у заяві Цивільної гвардії Іспанії.

Під час проведення операції було затримано 20 осіб віком від 20 до 59 років - дев'ять чоловіків та 11 жінок. Затримання відбулися на низці ферм і підприємств по всій Іспанії - Толедо, Сьюдад-Реале, Валенсії та Астурії. Всі ці особи працювали у межах угоди під загальною назвою "Сади".

Нещодавно повідомлялось, що у Києві викрили велике наркоугруповання, яке організував експоліцейський. Злочинна група діяла у Києві та області.

Ще раніше СБУ виявила у Києві підпільний склад із більш ніж 4 тоннами прекурсорів та знешкодила наркокартель у Черкаській області.

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