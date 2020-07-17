Испанка на Донбассе. Пьяные на дороге. Лето дома. Свобода Слова Савика Шустера сегодня в 21.00

Обсуждаем главные события недели:

- Почему в Украине растет количество "пьяных" ДТП?

- Что провоцирует появление уличной преступности?

- Почему боевики так называемой ДНР арестовали гражданку Испании, которая родилась в Донецке и как она оказалась на свободе?

- К чему приведет новое обострение на Донбассе?

- Запустит ли новый глава Национального банка печатный станок?

- Как провести летний отпуск во время пандемии?

Чем на самом деле дышит страна – у “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале “Украина 24” и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Аетон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Александра Устинова, народный депутат, “Голос”, член Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности;

Валерий Кур, начальник Управления криминальной разведки ГУБОП МВД Украины (1994-2000);

Анна Маляр, юрист-криминолог;

Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005);

Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, “Европейская Солидарность”;

Наталия Королевская, народный депутат, “Оппозиционная платформа - За жизнь", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Инна Голованчук, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Гога Цхакая, глава Налоговой службы Грузии (2009-2011), советник в "Офисе простых решений и результатов";

Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Они говорят, а решает народ.