Іспанка на Донбасі. П'яні на дорозі. Літо вдома. Свобода Слова Савіка Шустера сьогодні о 21.00

Обговорюємо головні події тижня:
- Чому в Україні зростає кількість "п'яних" ДТП?
- Що провокує появу вуличної злочинності?
- Чому бойовики так званої ДНР заарештували громадянку Іспанії, що народилася в Донецьку та як вона опинилася на волі?
- До чого призведе нове загострення на Донбасі?
- Чи запустить новий голова Національного банку друкарський верстат?
- Як проводити літню відпустку під час пандемії?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна 24” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;
Олександра Устінова, народний депутат, “Голос", член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності;
Валерій Кур, начальник Управління кримінальної розвідки ГУБОЗ МВС України (1994-2000);
Анна Маляр, юрист-кримінолог;
Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005);
Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат, “Європейська Солідарність”;
Наталія Королевська, народний депутат, “позиційна платформа - За життя", заступник голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
Інна Голованчук, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Гога Цхакая, голова Податкової служби Грузії (2009 - 2011), радник в "Офісі простих рішень та результатів";
Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії “Голос”, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.
Вони говорять, а вирішує народ.