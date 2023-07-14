США планують викупити у Тайваню списані ЗРК Hawk для України, - ЗМІ

Сполучені Штати Америки планують викупити у Тайваню списані ЗРК MIM-23 Hawk. Хочуть передати їх в якості військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Taiwan News .

Як відзначає джерело, Phase III MIM-23 Hawk були зняті з озброєння ще в червні. Зокрема угоді про купівлю передували консультації урядів США й Тайваню.

Міністерство оборони Тайваню, зі свого боку, відхилило запит Taiwan News про коментар, однак заявило, що озброєння буде утилізовано відповідно до правил. Зокрема Тайбей планує замінити списану зброю комплексом Sky Bow III.

MIM-23 HAWK

ЗРК HAWK - це американський зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, розроблений компанією Raytheon. Його було прийнято на озброєння ще в 1960 році й з того моменту ЗРК пройшов декілька програм модернізації.

Зокрема він має три покоління:

Phase I;

Phase II;

Phase III.

ЗРК були на озброєнні великої кількості європейських країн, серед яких Греція, Нідерланди, Франція, Німеччина та інші.