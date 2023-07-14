ua ru
Пт, 14 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США планують викупити у Тайваню списані ЗРК Hawk для України, - ЗМІ

Новость на русском →
П'ятниця 14 липня 2023 17:25
США планують викупити у Тайваню списані ЗРК Hawk для України, - ЗМІ Фото: США планують викупити у Тайваню списані ЗРК Hawk для України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки планують викупити у Тайваню списані ЗРК MIM-23 Hawk. Хочуть передати їх в якості військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Taiwan News.

Як відзначає джерело, Phase III MIM-23 Hawk були зняті з озброєння ще в червні. Зокрема угоді про купівлю передували консультації урядів США й Тайваню.

Міністерство оборони Тайваню, зі свого боку, відхилило запит Taiwan News про коментар, однак заявило, що озброєння буде утилізовано відповідно до правил. Зокрема Тайбей планує замінити списану зброю комплексом Sky Bow III.

MIM-23 HAWK

ЗРК HAWK - це американський зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, розроблений компанією Raytheon. Його було прийнято на озброєння ще в 1960 році й з того моменту ЗРК пройшов декілька програм модернізації.

Зокрема він має три покоління:

  • Phase I;
  • Phase II;
  • Phase III.

ЗРК були на озброєнні великої кількості європейських країн, серед яких Греція, Нідерланди, Франція, Німеччина та інші.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайвань Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
Єрмак оцінив рішення саміту НАТО: хотіли більшого, але це був максимум
Єрмак оцінив рішення саміту НАТО: хотіли більшого, але це був максимум
DAILY
Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України