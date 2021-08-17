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Испанию накрыла мощная песчаная буря

Автор: Анастасия Рокитна

В Испании аномальная жара до +45 и сильный ветер спровоцировали песчаную бурю. Кроме того, шквальный ветер снес колесо обозрения в одном из муниципалитетов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Onda Cero.

Песчаная буря произошла в Альбасете. В Гандии снесло колесо обозрения на пляже.

Последствия сильного ветра в Испании (twitter.com)

На видео видно, как ураганные ветры сеют панику в разных районах Альбасете.

Сильная песчаная буря сносит все на своем пути и в конце концов сделала город похожим на пустыню.

По этой причине местная полиция закрыла несколько парков.

Отметим, интенсивная жара достигла +40 на большей части Испании и +45 в некоторых районах на юге.

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Испания