Іспанію накрила потужна піщана буря

В Іспанії аномальна спека до +45 та сильний вітер спровокували піщану бурю. Крім того, шквальний вітер зніс колесо огляду в одному з муніципалітетів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Onda Cero.
Піщана буря сталась в Альбасете. У Гандії знесло колесо огляду на пляжі.
На відео видно, як ураганні вітри сіють паніку в різних районах Альбасете.
Сильна піщана буря зносить все на своєму шляху і зрештою зробила місто схожим на пустелю.
З цієї причини місцева поліція закрила кілька парків.
Зазначимо, інтенсивна спека досягла +40 на більшій частині Іспанії та +45 у деяких районах на півдні.