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Іспанію накрила потужна піщана буря

Автор: Анастасія Рокитна

В Іспанії аномальна спека до +45 та сильний вітер спровокували піщану бурю. Крім того, шквальний вітер зніс колесо огляду в одному з муніципалітетів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Onda Cero.

Піщана буря сталась в Альбасете. У Гандії знесло колесо огляду на пляжі.

Наслідки сильного вітру в Іспанії (twitter.com)

На відео видно, як ураганні вітри сіють паніку в різних районах Альбасете.

Сильна піщана буря зносить все на своєму шляху і зрештою зробила місто схожим на пустелю.

З цієї причини місцева поліція закрила кілька парків.

Зазначимо, інтенсивна спека досягла +40 на більшій частині Іспанії та +45 у деяких районах на півдні.

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Іспанія