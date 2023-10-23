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В Іспанії затримали банду, яка незаконно вивозила скіфське золото з України

Понеділок 23 жовтня 2023 15:34
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В Іспанії затримали банду, яка незаконно вивозила скіфське золото з України Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В іспанській столиці Мадриді правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке незаконно вивозило культурні цінності з України. До його складу входило п'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Іспанії.

"Агенти Національної поліції під час спільної операції з СБУ вилучили в Мадриді 11 золотих виробів вартістю понад 60 млн євро, що належать до історичної спадщини України. Оперативники заарештували п'ятьох осіб, тим самим ліквідувавши злочинну мережу, що займалася незаконним вивезенням культурних цінностей з України", - ідеться в повідомленні.

Вилучені предмети - золоті прикраси, що становлять велику історичну та економічну цінність, - було викрадено та незаконно вивезено з України, вони призначалися для продажу в Мадриді.

Перші слідчі дії розпочалися після того, як правоохоронці дізналися, що громадянин України, який мешкає в Мадриді, продає низку золотих прикрас з України, що мають історичну та економічну цінність.

"Йдеться про вироби, які не можуть бути продані за звичайними легальними каналами, наприклад, через аукціонні зали. Тому коштовності були внесені в капітал різних торгових компаній, створених спеціально для того, щоб надати їм юридичного вигляду і тим самим полегшити їхню комерціалізацію групою інвесторів", - ідеться в повідомленні.

У поліції пояснили, що перший виріб було вилучено слідчими 2021 року. Це був золотий пояс із головами баранів, який зберігався в сейфі в Мадриді і який головний підозрюваний продав приватно мадридському бізнесменові.

Підозрюваний намагався продати коштовності і за допомогою інших людей. У підсумку оперативники заарештували п'ятьох осіб, які ймовірно вчинили злочин, пов'язаний із відмиванням грошей, і вилучили в Україні десять виробів із золота, схожих за своїми характеристиками з поясом.

Усі предмети, що належать до греко-скіфської культури VIII-IV ст. до н.е., зараз перебувають на вивченні в Національному археологічному музеї та Іспанському інституті культурної спадщини, а розслідування триває.

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