В Іспанії засудили джихадістів, які хотіли вчинити теракти на російських об'єктах

Національний суд Іспанії засудив чотирьох членів терористичного осередку ІДІЛ у Барселоні, які збирались вчинити напади на російські об'єкти в Каталонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo .

Суд засудив лідера осередку Раба Хаджерасу до десяти років ув'язнення, а трьох інших членів до восьми. За даними слідства, терористи вчились використовувати вибухівку та ножі, щоб вчиняти масові напади з метою отримання військових матеріалів.

Після Хаджерас почав визначати можливі цілі для цього - в його перелік в основному входили російські об'єкти у столиці Каталонії. Згідно до вироку, вибір саме таких об'єктів не був випадковим, а "відповідав принципам діяльності ІДІЛ", яка в 2016 році піднімала тему "початку священної війни" проти РФ.