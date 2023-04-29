В Іспанії засудили джихадістів, які хотіли вчинити теракти на російських об'єктах
Національний суд Іспанії засудив чотирьох членів терористичного осередку ІДІЛ у Барселоні, які збирались вчинити напади на російські об'єкти в Каталонії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.
Суд засудив лідера осередку Раба Хаджерасу до десяти років ув'язнення, а трьох інших членів до восьми. За даними слідства, терористи вчились використовувати вибухівку та ножі, щоб вчиняти масові напади з метою отримання військових матеріалів.
Після Хаджерас почав визначати можливі цілі для цього - в його перелік в основному входили російські об'єкти у столиці Каталонії. Згідно до вироку, вибір саме таких об'єктів не був випадковим, а "відповідав принципам діяльності ІДІЛ", яка в 2016 році піднімала тему "початку священної війни" проти РФ.
Нагадаємо, що через півтора року після виведення американських військ Афганістан став координаційним центром для "Ісламської держави".
Раніше ми писали, що американський вертолітний рейд ліквідував одного з лідерів ІДІЛ на північному сході Сирії. Терорист причетний до планування атак на Близькому Сході та Європі.
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