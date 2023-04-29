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В Испании осудили джихадистов, которые хотели совершить теракты на российских объектах

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Суббота 29 апреля 2023 00:49
В Испании осудили джихадистов, которые хотели совершить теракты на российских объектах Фото: в Испании суд вынес приговоры боевикам ИГИЛ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Национальный суд Испании осудил четырех членов террористической ячейки ИГИЛ в Барселоне, которые собирались совершить нападения на российские объекты в Каталонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Суд приговорил лидера ячейки Раба Хаджераса к десяти годам заключения, а трех других членов к восьми. По данным следствия, террористы учились использовать взрывчатку и ножи, чтобы совершать массовые нападения с целью получения военных материалов.

После Хаджераса начал определять возможные цели для этого - в его перечень в основном входили российские объекты в столице Каталонии. Согласно приговору выбор именно таких объектов не был случайным, а "соответствовал принципам деятельности ИГИЛ", которая в 2016 году поднимала тему "начала священной войны" против РФ.

Напомним, что через полтора года после вывода американских войск Афганистан стал координационным центром для "Исламского государства".

Ранее мы писали, что американский вертолетный рейд ликвидировал одного из лидеров ИГИЛ на северо-востоке Сирии. Террорист причастен к планированию атак на Ближнем Востоке и Европе.

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