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В Іспанії суд заборонив використання Telegram

Фото: в Іспанії суд заборонив використання Telegram  (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Національний суд Іспанії постановив тимчасово заблокувати месенджер Telegram у країні. Це пов'язано зі звинуваченнями Telegram у поширенні піратського контенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету elDiario.

Як пише видання, позов до суду подали медіакомпанії EGEDA, Mediaset España, A3 Media та Movistar Plus. Вони стверджують, що Telegram нібито поширює захищений авторськими правами контент. Однак  Telegram не надав суду інформацію щодо цього питання.

Саме це призвело до рішення про тимчасове блокування месенджера для проведення додаткового розслідування.

Варто зауважити, що судова постанова стосується всіх операторів звʼязку Іспанії. Коли саме Telegram буде заблоковано не відомо. Однак не за даними видання, це станеться до кінця поточного тижня.

Telegram

Кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) з функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів.

Автором і розробником месенджера є російський підприємець Павло Дуров. Однак тривалий час він не проживає в РФ, а також він є громадянином ще трьох держав.

Діяльність Telegram в Україні

Нагадаємо, що дискусії про обмеження діяльності Telegram-каналів точаться вже давно. Один з першим про це заговорив колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нещодавно віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна заявив про небезпеку з боку анонімних Telegram-каналів. За його словами, останнім часом в Україні спостерігається зростання популярності анонімних пабліків.

Секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що Telegram-канали в Україні повинні дотримувати прозорості у своїй діяльності. Головна вимога до пабліків - це усунення анонімності.

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