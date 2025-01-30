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В Іспанії стався вибух на військовому заводі Rheinmetall: є поранені

Фото: в Іспанії стався вибух на військовому заводі Rheinmetall (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Іспанії стався вибух на військовому заводі Rheinmetall 30 січня. Шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.

Як пише видання, шестеро працівників віком від 30 до 52 років отримали поранення, один з них серйозно, внаслідок вибуху на складі німецького збройового заводу Rheinmetall в районі Хавалі-В'єхо.

"Стався нещасний випадок близько 16:20", - зазначають журналісти.

Наразі відомо, що три машини швидкої допомоги доставили 30-річного чоловіка та ще одного 42-річного чоловіка з опіками до лікарні Вірхен-де-ла-Арріксака в Ель-Пальмарі, а до Моралеса Месегера в Мурсії - 40-річного чоловіка з синцями, і ще одного 42-річного чоловіка, який надихався диму.

У 52-річного чоловіка травма голови, а ще одному 41-річному чоловіку надали допомогу з травмами на місці аварії. Наразі Інститут охорони праці проводить розслідування на місці.

Чим відомий концерн Rheinmetall

Rheinmetall - німецький концерн, утворений 13 квітня 1889 року. Є одним із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі.

В основному концерн займається виробництвом військової техніки, озброєння, а також виробництвом комплектуючих для автомобілів.Як повідомлялося, концерн Rheinmetall побудує в Україні загалом чотири заводи з виробництва зброї. Один із них уже працює.

Зокрема, Rheinmetall отримав замовлення на будівництво в Україні заводу з виробництва снарядів. Крім того, "Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили перший цех із ремонту та виробництва бронетехніки в Україні.

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ІспаніяRheinmetallВибух