В Испании произошел взрыв на военном заводе Rheinmetall: есть раненые

В Испании произошел взрыв на военном заводе Rheinmetall 30 января. Шесть человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE.
Как пишет издание, шестеро работников в возрасте от 30 до 52 лет получили ранения, один из них серьезно, в результате взрыва на складе немецкого оружейного завода Rheinmetall в районе Хавали-Вьехо.
"Произошел несчастный случай около 16:20", - отмечают журналисты.
Известно, что три машины скорой помощи доставили 30-летнего мужчину и еще одного 42-летнего мужчину с ожогами в больницу Вирхен-де-ла-Арриксака в Эль-Пальмаре, а в Моралеса Месегера в Мурсии - 40-летнего мужчину с синяками, и еще одного 42-летнего мужчину, который надышался дыма.
У 52-летнего мужчины травма головы, а еще одному 41-летнему мужчине оказали помощь с травмами на месте аварии. Сейчас Институт охраны труда проводит расследование на месте.
Rheinmetall - немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе.
В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей. Как сообщалось, концерн Rheinmetall построит в Украине в общей сложности четыре завода по производству оружия. Один из них уже работает.
В частности, Rheinmetall получил заказ на строительство в Украине завода по производству снарядов. Кроме того, "Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый цех по ремонту и производству бронетехники в Украине.
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