В Испании произошел взрыв на военном заводе Rheinmetall: есть раненые

Как пишет издание, шестеро работников в возрасте от 30 до 52 лет получили ранения, один из них серьезно, в результате взрыва на складе немецкого оружейного завода Rheinmetall в районе Хавали-Вьехо.



"Произошел несчастный случай около 16:20", - отмечают журналисты.

Известно, что три машины скорой помощи доставили 30-летнего мужчину и еще одного 42-летнего мужчину с ожогами в больницу Вирхен-де-ла-Арриксака в Эль-Пальмаре, а в Моралеса Месегера в Мурсии - 40-летнего мужчину с синяками, и еще одного 42-летнего мужчину, который надышался дыма.

У 52-летнего мужчины травма головы, а еще одному 41-летнему мужчине оказали помощь с травмами на месте аварии. Сейчас Институт охраны труда проводит расследование на месте.