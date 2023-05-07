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В Іспанії став доступний український паспортний сервіс: які послуги можна отримати

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Іспанія, Неділя 07 травня 2023 04:15
В Іспанії став доступний український паспортний сервіс: які послуги можна отримати Фото: Біженці в Іспанії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Відтепер українці, які перебувають в Іспанії, можуть подати заявки на оформлення українських паспортних документів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"У Валенсії в тестовому режимі розпочав роботу відокремлений підрозділ ДП "Документ". Це спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортного сервісу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони знаходяться за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія. Працюють з понеділка до суботи з 09:00 до 18:00. Обслуговування здійснюється у порядку живої черги.

Громадянам надаються такі послуги:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі потреби);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта й ID-картки;
  • страхування.

"Згодом також буде доступна послуга з обміну водійського посвідчення", - додали у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що Велика Британія надала прихисток 201 тисячі українських біженців. Чимало людей, які приймають рішення повернутися в Україну, цікавляться, як правильно завершити справи перед від'їздом.

З 1 травня у Польщі зросла сума оплати за проживання біженців у муніципальних гуртожитках та готелях. Така норма діє за умови перебування там понад 180 днів.

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