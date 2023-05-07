В Іспанії став доступний український паспортний сервіс: які послуги можна отримати
Відтепер українці, які перебувають в Іспанії, можуть подати заявки на оформлення українських паспортних документів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"У Валенсії в тестовому режимі розпочав роботу відокремлений підрозділ ДП "Документ". Це спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортного сервісу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони знаходяться за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія. Працюють з понеділка до суботи з 09:00 до 18:00. Обслуговування здійснюється у порядку живої черги.
Громадянам надаються такі послуги:
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі потреби);
- одночасне оформлення закордонного паспорта й ID-картки;
- страхування.
"Згодом також буде доступна послуга з обміну водійського посвідчення", - додали у Мінреінтеграції.
Нагадаємо, що Велика Британія надала прихисток 201 тисячі українських біженців. Чимало людей, які приймають рішення повернутися в Україну, цікавляться, як правильно завершити справи перед від'їздом.
З 1 травня у Польщі зросла сума оплати за проживання біженців у муніципальних гуртожитках та готелях. Така норма діє за умови перебування там понад 180 днів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.