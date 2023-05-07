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В Испании стал доступен украинский паспортный сервис: какие услуги можно получить

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Испания, Воскресенье 07 мая 2023 04:15
В Испании стал доступен украинский паспортный сервис: какие услуги можно получить Фото: Беженцы в Испании (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Теперь украинцы, которые находятся в Испании, могут подать заявки на оформление украинских паспортных документов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"В Валенсии в тестовом режиме начало работу обособленное подразделение ГП "Документ". Это специально обустроенные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортного сервиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они находятся по адресу Xàtiva, 46007 Valencia, Испания. Работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. Обслуживание производится в порядке живой очереди.

Гражданам предоставляются следующие услуги:

  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае необходимости);
  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
  • страхование.

"Впоследствии также будет доступна услуга по обмену водительского удостоверения", - добавили в Минреинтеграции.

Напомним, что Великобритания предоставила убежище 201 тысячи украинских беженцев. Многие люди, принимающие решение вернуться в Украину, интересуются, как правильно завершить дела перед отъездом.

С 1 мая в Польше выросла сумма оплаты за проживание беженцев в муниципальных общежитиях и гостиницах. Такая норма действует при условии пребывания там более 180 дней.

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