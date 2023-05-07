В Испании стал доступен украинский паспортный сервис: какие услуги можно получить

Теперь украинцы, которые находятся в Испании, могут подать заявки на оформление украинских паспортных документов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"В Валенсии в тестовом режиме начало работу обособленное подразделение ГП "Документ". Это специально обустроенные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортного сервиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они находятся по адресу Xàtiva, 46007 Valencia, Испания. Работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. Обслуживание производится в порядке живой очереди.

Гражданам предоставляются следующие услуги:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае необходимости);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

страхование.

"Впоследствии также будет доступна услуга по обмену водительского удостоверения", - добавили в Минреинтеграции.