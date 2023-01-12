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В Іспанії розпочинається навчання українських військових: подробиці

Фото: Іспанія розпочинає підготовку чергової групи українських військовослужбовців (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

До Іспанії на цьому тижні прибудуть українські військовослужбовці для базової підготовки та навчання ППО HAWK.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначає видання, Іспанія прийме 225 українських військовослужбовців на базі ВПС країни поблизу Мадрида. При цьому, Міністерство оборони Іспанії уточнило, що 20 з них пройдуть навчання з управління системою ППО HAWK для протидії повітряним атакам.

Решта військовослужбовців, які є цивільними українцями, тобто не мають попереднього військового досвіду, пройдуть базову підготовку. Вона включатиме тренування щодо лікування людей, поранених у бою, та алгоритму дій проти саморобних вибухових пристрроїв.

"Це вже друга група українських військових, яка прибула до Іспанії для навчання після тих 64 військових, які прибули в листопаді та грудні", - йдеться у повідомленні.

Навчання проходить у Толедо і є частиною місії Європейського союзу з військової допомоги Україні.

"Підготовка здійснюється за програмою, розробленою для 400 українських військовослужбовців, які чергуються кожні два місяці", - уточнили в міністерстві.

Крім того, у Міноборони повідомили, що Іспанія відправляє в Україну шість одиниць ППО HAWK.

На початку січня РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Сторони, зокрема, обговорили оборонні потреби України.

Нагадаємо, раніше король Іспанії Філіп VI закликав продовжити підтримку українських біженців.

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Іспанія