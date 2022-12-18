В Іспанії перехопили новий підозрілий конверт для консульства України, - ЗМІ

Як пише видання, інформацію про підозрілу кореспонденцію надійшло від поштової служби Іспанії Correos. Після перевірки конверту виявилося, що він не містить вибухонебезпечних предметів.

Джерела видання в службі безпеки також підтвердили, що співробітники пошти виявили цей лист між 17:00 і 18:00 у п'ятницю та негайно повідомили про це поліції.

"Правоохоронці одразу вирушили до логістичного центру пошти. Там перевірили, що лист без вибухівки. Поліція розпочала розслідування, але детальної інформації про вміст конверта не надає. Інші джерела припускають, що там могли бути знайдені останки тварин. Як і в інших пакунках, виявлених останніми тижнями в різних містах Іспанії", - повідомляють місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, що наприкінці листопада до посольства України в Мадриді надійшов конверт з вибухівкою. Загалом в Іспанії виявили вже більше півдесятка підозрілих конвертів.

Згодом в МЗС розповіли, що українські представництва за кордоном масово почали отримувати листи з конкретними погрозами або конверти, що містять частини тварин.

Тим часом українським дипломатам продовжують надходити погрози. Так, 12 грудня вранці посольство України у Греції отримало закривавлений пакунок.

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