В Іспанії перед блекаутом сталося кілька збоїв в енергосистемі, - Reuters

В Іспанії було зафіксовано кілька збоїв в електропостачанні напередодні масового блекауту, при цьому представники галузі неодноразово попереджали про нестабільність енергомережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, 22 квітня нафтопереробний завод компанії Repsol у Картахені зіткнувся з перебоями в роботі через проблеми з електропостачанням. А провідний дослідник Іспанської національної ради з досліджень Антоніо Туріель розповів, що у мережі спостерігалася значна нестабільність упродовж кількох днів до відключення.
Експерти галузі зазначають, що, незалежно від причин, масові відключення електроенергії та попередні менші інциденти вказують на проблеми в іспанській енергомережі на фоні зростання використання відновлюваних джерел енергії.
Надлишок енергопостачання може бути так само небезпечним для роботи мережі, як і його дефіцит, тому оператори зобов'язані підтримувати баланс. Тим часом прем'єр-міністр Педро Санчес та голова оператора енергомережі REE Беатріс Корредор запевнили, що рекордні показники відновлюваної енергії не є причиною відключень.
Нагадаємо, що в понеділок, 28 квітня, кілька європейських країн, зокрема Іспанія, Франція та Португалія, зазнали масштабного блекауту. Мільйони людей залишилися без електрики, що викликало серйозні збої в роботі транспорту, комунікацій, підприємств та критичної інфраструктури.
Згідно з інформацією ЗМІ, відновлення енергопостачання в Іспанії може зайняти від 6 до 10 годин, а в країні оголошено надзвичайний стан у зв'язку з цією ситуацією.
Причини знеструмлення поки що залишаються невідомими. Португальська національна електрична компанія REN спочатку зазначила, що можливою причиною стали пожежі на південно-західному узбережжі Франції, які пошкодили високовольтну лінію електропередач між Перпіньяном і Нарбонною.
Днями Національний суд Іспанії оголосив про початок офіційного розслідування щодо масштабного відключення електроенергії, яке сталося минулого понеділка.
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