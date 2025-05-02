В Іспанії перед блекаутом сталося кілька збоїв в енергосистемі, - Reuters

За даними видання, 22 квітня нафтопереробний завод компанії Repsol у Картахені зіткнувся з перебоями в роботі через проблеми з електропостачанням. А провідний дослідник Іспанської національної ради з досліджень Антоніо Туріель розповів, що у мережі спостерігалася значна нестабільність упродовж кількох днів до відключення.

Експерти галузі зазначають, що, незалежно від причин, масові відключення електроенергії та попередні менші інциденти вказують на проблеми в іспанській енергомережі на фоні зростання використання відновлюваних джерел енергії.

Надлишок енергопостачання може бути так само небезпечним для роботи мережі, як і його дефіцит, тому оператори зобов'язані підтримувати баланс. Тим часом прем'єр-міністр Педро Санчес та голова оператора енергомережі REE Беатріс Корредор запевнили, що рекордні показники відновлюваної енергії не є причиною відключень.