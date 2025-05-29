В Іспанії готують закон про вологі серветки та повітряні кулі: будуть правила

Так, уряд Іспанії розробляє законопроєкт, спрямований на захист пляжів від одноразових пластикових виробів, які потрапляють туди з каналізації.

Очікується, що виробники вологих серветок візьмуть на себе зобов'язання покривати витрати на очищення засмічених каналізаційних труб та водоочисних споруд країни від своєї продукції.

За даними досліджень, вологі серветки та повітряні кульки входять в топ-10 найпоширеніших видів сміття на пляжах Європейського Союзу.

Штрафи для виробників

Уряд хоче зобов’язати виробників вологих серветок фінансувати прибирання, транспортування й утилізацію своєї продукції.

Як повідомляє Іспанська асоціація водопостачання та санітарії, на це щороку з бюджету витрачається понад 230 мільйонів євро.

Крім того, виробників зобов’яжуть інвестувати в інформаційні кампанії для підвищення обізнаності споживачів.

Обмеження для людей