В Іспанії готують закон про вологі серветки та повітряні кулі: будуть правила

Згідно з документом, унітаз більше не можна буде використовувати як спосіб утилізації вологих серветок. Причина в тому, що більшість з них не розкладається і це стає причиною засмічень систем каналізації та водоочистки.
При цьому серйозні проблеми створюють навіть ті серветки, які виготовлені з натуральних полімерів.
Під заборону потрапили і повітряні кульки
Разом із серветками законопроєкт також забороняє навмисне викидання в довкілля одноразових пластикових повітряних кульок, які часто залишаються після святкувань. Їхні залишки потрапляють у моря та завдають шкоди тваринам і природі.
Що дозволено
Цілком біорозкладні серветки, які не містять хімічно модифікованих полімерів, не підпадатимуть під заборону на змивання. Але навіть для них міністерство навколишнього середовища наполегливо рекомендує утилізувати їх у смітник, а не через каналізацію.
Крок до сталого майбутнього
Дана ініціатива - частина ширшої політики Іспанії з досягнення Цілей сталого розвитку ООН та виконання норм ЄС щодо скорочення використання одноразового пластику. Законопроєкт поки перебуває на стадії обговорення, але експерти вже називають його важливим кроком у боротьбі за чисті води та ефективну інфраструктуру.