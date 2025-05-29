В Испании готовят закон о влажных салфетках и воздушных шарах: будут правила

Так, правительство Испании разрабатывает законопроект, направленный на защиту пляжей от одноразовых пластиковых изделий, которые попадают туда из канализации.

Ожидается, что производители влажных салфеток возьмут на себя обязательства покрывать расходы на очистку засоренных канализационных труб и водоочистных сооружений страны от своей продукции.

По данным исследований, влажные салфетки и воздушные шарики входят в топ-10 самых распространенных видов мусора на пляжах Европейского Союза.

Штрафы для производителей

Правительство хочет обязать производителей влажных салфеток финансировать уборку, транспортировку и утилизацию своей продукции.

Как сообщает Испанская ассоциация водоснабжения и санитарии, на это ежегодно из бюджета тратится более 230 миллионов евро.

Кроме того, производителей обяжут инвестировать в информационные кампании для повышения осведомленности потребителей.

Ограничения для людей