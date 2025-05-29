В Испании готовят закон о влажных салфетках и воздушных шарах: будут правила

Согласно документу, унитаз больше нельзя будет использовать как способ утилизации влажных салфеток. Причина в том, что большинство из них не разлагается и это становится причиной засоров систем канализации и водоочистки.
При этом серьезные проблемы создают даже те салфетки, которые изготовлены из натуральных полимеров.
Под запрет попали и воздушные шарики
Вместе с салфетками законопроект также запрещает умышленное выбрасывание в окружающую среду одноразовых пластиковых воздушных шариков, которые часто остаются после празднований. Их остатки попадают в моря и наносят вред животным и природе.
Что разрешено
Вполне биоразлагаемые салфетки, которые не содержат химически модифицированных полимеров, не будут подпадать под запрет на смывание. Но даже для них министерство окружающей среды настоятельно рекомендует утилизировать их в мусорку, а не через канализацию.
Шаг к устойчивому будущему
Данная инициатива - часть более широкой политики Испании по достижению Целей устойчивого развития ООН и выполнению норм ЕС по сокращению использования одноразового пластика. Законопроект пока находится на стадии обсуждения, но эксперты уже называют его важным шагом в борьбе за чистые воды и эффективную инфраструктуру.