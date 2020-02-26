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Испания заявила о начале переговоров с Каталонией

Новости » Политика     26.02.2020 - 14:59
Испания заявила о начале переговоров с Каталонией
фото: Педро Санчес и Ким Торра (Mediaset Espana)

Переговоры проведут с целью для урегулирования кризиса

Переговоры премьер-министра Испании Педро Санчеса и лидера Каталонии Кима Торру, направленные на решение назревающего политического кризиса, начнутся сегодня, 26 февраля. Об этом сообщает AP.

Как сообщается, премьер-министр Педро Санчес и члены его правительства примут главу каталонского региона Кима Торру и его делегацию в мадридском дворце Монклоа, резиденции правительства Испании.

"Сегодня мы начнем наши переговоры", - сказал Санчес.

Отмечается, что лидер Каталонии хочет согласовать с правительством Испании дату референдума о независимости.

Опросы и последние результаты выборов показывают, что примерно 50% из 7,5 млн жителей Каталонии выступают за отделение.

Ранее региональный лидер Каталонии Ким Торра заявил, что во время переговоров с правительством Испании планирует согласовать дату проведения референдума о независимости Каталонии.

В октябре 2019 года Торра выступал с заявлениями в необходимости проведения нового референдума за независимость Каталонии в течение следующих двух лет. В регионе планируют провести новый референдум до 2021 года.

Также РБК-Украина писало, что в январе избирательный совет Испании отстранил главу регионального правительства Каталонии Кима Торру из состава регионального парламента, что несет за собой потерю президентской должности.

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