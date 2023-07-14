Іспанія закінчила перший кінологічний курс для українських прикордонників (фото)

Зазначається, що цей захід, запланований Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, присвячений навчанню українських прикордонників і митників боротьбі з незаконним обігом зброї.

На церемонії прощання, що відбулася в центрі дресирування собак Цивільної гвардії в Ель-Пардо в Мадриді, українці отримали титул, що підтверджує їхній статус інструкторів кінологічної команди. Крім того, нагороди отримали цивільні гвардійці, які пройшли курси собаківників сьомого корпусу.

Курс був запланований раніше

Цей курс був запланований Організацією з безпеки та співробітництва в Європі, яка запросила навчання українського персоналу у 2021 році. Мета полягала в навчанні персоналу з її держав-членів боротьбі з незаконним обігом зброї, особливо стрілецької зброї та легких озброєнь.

Фото: Завершення навчання (twitter.com/guardiacivil)

Навчання планувалося проводити в Україні, але у зв'язку з початком війни його було організовано в Іспанії.

Досвід агентів, які входять до складу центру дресирування собак Цивільної гвардії, дав змогу українцям удосконалити свої навички роботи як поводирів і ефективно виконувати свої поліцейські обов'язки по боротьбі з незаконним обігом зброї в Україні.

Допомога Україні від Іспанії

Нещодавно повідомлялось, що Іспанія виділяє для України новий пакет допомоги на суму 55 млн євро. Мадрид обіцяє Україні довгострокову підтримку.

Вчора повідомлялось, що Іспанія передасть Україні нову партію допомоги, до неї увійде мобільний госпіталь і броньовані медичні автомобілі.