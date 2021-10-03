Испания выделит более 200 млн евро пострадавшему от вулкана острову Ла Пальма

Правительство Испании выделит 206 млн евро на помощь пострадавшему от извержения вулкана острову Ла Пальма. Ранее правительство объявило остров зоной бедствия и выделило 10 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"В следующий вторник кабинет министров утвердит пакет очень мощных мер для оказания помощи в таких областях, как восстановление инфраструктуры, водоснабжение, занятость, сельское хозяйство и туризм", - заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Вулкан Кумбре Вьеха начал свое извержение 19 сентября и разрушил более 900 зданий. Из домов на острове было эвакуировано около 6 тысяч человек из примерно 83 000 жителей.

Финансовый пакет является вторым этапом плана, утвержденного на прошлой неделе. На первом этапе правительство Испании объявило о помощи в размере 10,5 млн евро для немедленной помощи тем, кто потерял свои дома.

"Я хотел бы передать всю солидарность испанского народа. Сегодня Испания, как никогда, поддерживает жителей Ла Пальмы", - заявил Санчес.