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Іспанія виділить понад 200 млн євро постраждалому від вулкана острову Ла Пальма

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Іспанія, Неділя 03 жовтня 2021 16:45
Іспанія виділить понад 200 млн євро постраждалому від вулкана острову Ла Пальма Фото: прем'єр Іспанії Педро Санчес (facebook.com/pedro sanchezperezcastejon)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Іспанії виділить 206 млн євро на допомогу постраждалому від виверження вулкана острову Ла Пальма. Раніше уряд оголосив Острів зоною лиха і виділив 10 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наступного вівторка Кабінет міністрів затвердить пакет дуже потужних заходів для надання допомоги в таких областях, як відновлення інфраструктури, водопостачання, зайнятість, Сільське господарство і туризм", - заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Вулкан Кумбре В'єха почав своє виверження 19 вересня і зруйнував понад 900 будівель. З будинків на острові було евакуйовано близько 6 тисяч осіб з приблизно 83 000 жителів.

Фінансовий пакет є другим етапом плану, затвердженого минулого тижня. На першому етапі уряд Іспанії оголосив про допомогу в розмірі 10,5 млн євро для негайної допомоги тим, хто втратив свої будинки.

"Я хотів би передати всю солідарність іспанського народу. Сьогодні Іспанія, як ніколи, підтримує жителів Ла Пальми", - заявив Санчес.

Нагадаємо, раніше Іспанія оголосила острів Ла-Пальма зоною лиха через виверження вулкана, яке триває вже кілька днів.

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