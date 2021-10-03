Іспанія виділить понад 200 млн євро постраждалому від вулкана острову Ла Пальма
Уряд Іспанії виділить 206 млн євро на допомогу постраждалому від виверження вулкана острову Ла Пальма. Раніше уряд оголосив Острів зоною лиха і виділив 10 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Наступного вівторка Кабінет міністрів затвердить пакет дуже потужних заходів для надання допомоги в таких областях, як відновлення інфраструктури, водопостачання, зайнятість, Сільське господарство і туризм", - заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
Вулкан Кумбре В'єха почав своє виверження 19 вересня і зруйнував понад 900 будівель. З будинків на острові було евакуйовано близько 6 тисяч осіб з приблизно 83 000 жителів.
Фінансовий пакет є другим етапом плану, затвердженого минулого тижня. На першому етапі уряд Іспанії оголосив про допомогу в розмірі 10,5 млн євро для негайної допомоги тим, хто втратив свої будинки.
"Я хотів би передати всю солідарність іспанського народу. Сьогодні Іспанія, як ніколи, підтримує жителів Ла Пальми", - заявив Санчес.
Нагадаємо, раніше Іспанія оголосила острів Ла-Пальма зоною лиха через виверження вулкана, яке триває вже кілька днів.