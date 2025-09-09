Іспанія вводить повне ембарго на продаж зброї Ізраїлю

За словами глави уряду Іспанії, цей крок спрямований на підтримку мирного населення Гази й покликаний зупинити масові жертви серед цивільних.

Ключовим елементом представлених ініціатив став королівський указ, що формалізує заборону на торгівлю зброєю з Ізраїлем, яка вже діє з жовтня 2023 року. Обмеження стосуються продажу та закупівлі озброєнь, боєприпасів і військової техніки.

Серед додаткових заходів - заборона на швартування в іспанських портах суден, що перевозять паливо для армії Ізраїлю. Також закривається доступ у повітряний простір для літаків, залучених у транспортуванні оборонних матеріалів.

Окремим пунктом уряд запровадив персональні санкції проти осіб, які можуть бути причетними до військових злочинів і порушень прав людини в Газі. Ідеться про заборону на в'їзд таких посадовців, і під дію обмежень потенційно підпадають голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та представники його кабінету.

Санчес наголосив, що існує різниця між захистом держави та діями, які призводять до загибелі мирних жителів. Він зазначив, що десятки тисяч загиблих і мільйони вимушених переселенців свідчать не про самооборону, а про цілеспрямоване знищення беззахисного народу.