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Іспанія відправить поліцейських в Україну для допомоги у розслідуванні військових злочинів Росії

Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Іспанські поліцейські найближчими тижнями вирушать в Україну для надання допомоги у розслідуванні військових злочинів російської армії, заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на Парламентській асамблеї НАТО в Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

До Києва вже прибула передова делегація іспанських поліцейських для зустрічі із представниками української прокуратури, повідомили у МВС Іспанії.

Під час першої зустрічі сторони встановили умови співробітництва та конкретизували райони дислокації, повідомили у міністерстві.

Іспанські офіцери працюватимуть разом з українськими слідчими та прокурорами зі збору доказів, які можуть бути включені до справ про порушення міжнародного права після вторгнення Росії до України у лютому.

Навчальний центр для українських військових

Санчес також повідомив, що наприкінці листопада почне працювати новий навчальний центр для українських військовослужбовців в іспанському місті Толедо.

Нагадаємо, програма підготовки українських снайперів у Толедо передбачає навчання 400 українських військовослужбовців кожні два місяці.

Крім того, Іспанія розглядає можливість навчання українських солдатів прийомам, пов'язаним з кіберзахистом, а також використанню коштів, які нещодавно були відправлені в Україну, таких як польова артилерія 105/14 та ракетний комплекс Hawk.

Навчальні програми є частиною Місії військової допомоги на підтримку України (EUMAM Україна), яку спонсорує Європейський Союз, яка доповнює доставку зброї в Україну, щоб протистояти російському вторгненню.

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