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Испания - Украина: прогноз на матч Лиги наций

Автор: Вера Олейник

Специалисты считают хозяев поля фаворитами поединка

Сборная Украины продолжает свой путь в Лиге наций матчем против команды Испании. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть поединок можно на каналах "Футбол 1" и ТРК "Украина".

6 сентября 21:45
Мадрид, стадион "Альфредо Ди Стефано"

Букмекеры считают шансы подопечных Луиса Энрике на успех гораздо более высокими. Так, на победу Испании принимаются ставки с коэффициентом 1,42, тогда как триумф сборной Украины оценен в 6,50. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,50.

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Стартовый тур

"Сине-желтая" команда в первом туре обыграла Швейцарию со счетом 2:1, а Испания на последних секундах спаслась в матче против Германии, сыграв на выезде вничью - 1:1. Сборная Украины лидирует в группе дивизиона А Лиги наций с тремя очками в активе, у Германии и Испании - по одному пункту.

История противостояний

Сборная Украины еще ни разу не выигрывала у Испании. Всего команды встречались между собой пять раз. Четыре игры завершились победами команды соперника, а еще один поединок окончился ничейным результатом.

Прогноз погоды
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