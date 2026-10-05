Іспанія на тлі політичної кризи йде на дострокові вибори

Санчес визнав, що уряд "припустився помилок" і не досяг усього, що мав на меті.

Рішення він ухвалив у вихідні, після консультацій із членами кабінету, лідерами своєї партії та партнерами з інших партій. Парламент розпускають за дев'ять місяців до кінця терміну, який Санчес завжди хотів завершити.

За словами Politico, ці вибори можуть стати "кінцем останнього великого соціалістичного уряду" в Євросоюзі (Санчес - лідер Іспанської соціалістичної робітничої партії, - ред.).Також, як зазначає видання, голосування може прибрати з першої лінії політики одного з головних європейських критиків президента США Дональда Трампа.

Санчес також нагадав про безпрецедентні кризи, з якими довелося стикнутися, - війни та геополітичні потрясіння. За його словами, він "боровся проти тиранів, техноолігархів та геноцидних режимів".

Politico нагадує, що Санчес належить до західних лідерів, які найрішучіше засуджували Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу через конфлікти в Газі та Ірані. Він також конфліктував із технологічними гігантами, зокрема з Ілоном Маском.

Оголошуючи вибори, прем'єр попередив про зростання впливу ультраправих сил.

"Ви, іспанці, маєте вирішити, яку роль хочете відігравати в цю епоху і яку роль хочете бачити для Іспанії", - сказав Санчес у зверненні до нації.

"Ви маєте вирішити, чи долучитися до ультраправої хвилі, яка веде до регресу скрізь, де вона при владі, чи хочете, щоб Іспанія залишалася оплотом відкритості, соціальної справедливості та екологічної відповідальності", - додав він.

За даними джерел El Pais у королівському дворі, у неділю вдень Санчес повідомив про своє рішення короля Філіпа VI.

Що стало поштовхом до виборів

Поштовхом став провал в Конгресі минулої п'ятниці двох урядових житлових декретів. Документи передбачали додаткові заходи для захисту орендарів і боротьби з наслідками житлової кризи.

Це відбулося на тлі протестів, які спалахнули після виселення з квартири в Мадриді 87-річної Марікармен Абаскаль. За даними Politico, жінка жила в цьому помешканні з 1956 року.

3 жовтня десятки тисяч людей вийшли на вулиці приблизно 50 іспанських міст. Вони вимагали посилити захист орендарів і вжити заходів, щоб здешевити житло. За даними Reuters, у Мадриді на акцію вийшли близько 70 тисяч людей.

Питання недоступного житла очолює список питань, що хвилюють виборців в Іспанії найбільше, пише Politico. На думку видання, Санчес, схоже, хоче зробити цю тему полем для виборчої кампанії, яке, як він вважає, може зіграти йому на користь.

Водночас позиції Санчеса вже ослабили корупційні справи проти його Соціалістичної партії. Влітку він також зазнав сильної критики через дії уряду в міграційній кризі в Сеуті.

Politico додає, що пересічні іспанці майже не відчувають результатів економічного зростання та рекордної зайнятості. Інфляція випереджає зростання зарплат, а ціни та вартість житла продовжують рости.

Що кажуть опитування

Переважна більшість опитувань вказує, що вибори може виграти правоцентристська Народна партія. Її наразі підтримують 34 відсотки виборців.

Соціалістична партія, яку очолює Санчес, посідає лише друге місце з показником 26 відсотків. Відставання від лідера становить вісім відсоткових пунктів.

Фото: результати опитування в Іспанії станом на 26 вересня (скриншот politico.eu)

Ультраправа партія Vox, за прогнозами, отримає 18 відсотків. Саме з нею Народна партія, імовірно, створить коаліцію.

"Нарешті", - так відреагувала на новину про вибори Народна партія. Політична сила вимагала дострокових виборів майже від моменту, коли наприкінці 2023 року Санчес зберіг владу.

Оголошення виборів застало зненацька розрізнені ліві партії. Соціалістам для створення нового уряду потрібно, щоб сили лівіше від них об'єдналися в життєздатний союз, пише видання.

Нагадаємо, коаліційний уряд Санчеса працює з 2023 року. Його партнери з руху Sumar поки не мають лідера, бо віцепрем'єр-міністр Йоланда Діас відмовилася балотуватися на переобрання. Нового очільника руху мають назвати 17 жовтня, коли партія змінить назву на "Широкий фронт".

Головною претенденткою на роль лідера вважають міністра охорони здоров'я Моніку Гарсію. Головною фігурою руху в Каталонії буде міністр культури Ернест Уртасун.

Нагадаємо, наприкінці серпня Санчес заявив, що міграційна криза в Сеуті могла початися через фейки в соцмережах.