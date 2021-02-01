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Іспанія тестує чотириденний робочий тиждень. Діятиме три роки

Мадрид, Понеділок 01 лютого 2021 19:48
Іспанія тестує чотириденний робочий тиждень. Діятиме три роки
Фото: Іньіго Еррегон (flickr.com/javierjbas)
Автор: Дмитро Левицький

Іспанський уряд затвердив національний пілотний проект з запровадження в Іспанії чотириденного робочого тижня. Пілотний проект, який триватиме три роки, коштуватиме Іспанії 50 млн євро.

Про це повідомила газета ABC.

На виділені кошти уряд Іспанії підтримуватиме компанії, які в рамках пілотного проекту, скоротять свій робочий тиждень до 32 годин. Водночас ці компанії не будуть зменшувати заробітну плату своїм працівникам.

Як розповів лідер партії Más País, яка була ініціатором переходу на чотириденний робочий тиждень, Іньіго Еррегон пілотний проект охопить не всі компанії в країні. Представники партії планують зустрітися з Мінпромисловості, щоб обговорити, у яких сферах пілотний проект впроваджуватимуть в першу чергу.

Еррегон зазначив, що скорочення робочого тижня покликане збільшити продуктивність праці, але без падіння доходів компаній. Він висловив сподівання, що пілотний проект покаже компаніям вигоду чотириденного робочого тижня та мотивуватиме самостійно переходити на нього без підтримки держави.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні буде 250 робочих та 115 вихідних днів. Тобто українці відпочиватимуть третину днів цього року.

Також РБК-Україна писало, що народні депутати вирішили скасувати перенесення робочих днів через свята. У Раді вважають, що таке перенесення негативно впливає на продуктивність праці.

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