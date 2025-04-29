Іспанія та Португалія відновлюють енергосистеми після найбільшого блекауту

Увечері понеділка Піренейський півострів охопила безпрецедентна енергетична криза - Іспанія та Португалія майже одночасно занурилися в темряву.

Світло згасло в містах, зупинилися поїзди, замовк мобільний зв’язок, а мільйони людей залишилися без доступу до інтернету.

До ранку вівторка, за даними оператора мережі REE, електропостачання було відновлено на 90% території Іспанії.

Як повідомляють REE у мережі Х, стан роботи електроенергетичної системи Іспанії станом на 07:00 відновлено на 99,95% (25 794 МВт).

Відновлення світла

У Португалії знову отримали світло 6,2 мільйона домогосподарств із 6,5 мільйона. Освітлення повернулося в Мадриді, Лісабоні та інших великих містах.

Втім, джерело аварії досі залишається неясним. Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру припустив, що збій міг виникнути в Іспанії.

Водночас глава уряду Іспанії Педро Санчес закликав уникати передчасних висновків і поширення дезінформації: "Жодна гіпотеза не відкидається, всі можливі причини аналізуються".

Раніше португальський оператор REN заявив, що аварію могла спричинити рідкісна атмосферна вібрація, викликана екстремальними перепадами температур. Вона нібито призвела до розсинхронізації електросистем і збою у всій європейській енергомережі.

Піком відключення стала 12:33 за місцевим часом, коли протягом п’яти секунд зникло близько 15 гігават електроенергії - 60% від усього споживання країни.

Цього вистачило, щоб вивести з ладу транспорт, телекомунікації, лікарні та фінансові системи.

Режим надзвичайної ситуації

Сотні людей опинилися в застряглих ліфтах та поїздах. Тисячі - у темних тунелях метро з телефонами як ліхтариками.

У Мадриді, де ситуація була особливо гострою, влада закликала людей залишатися на місці, аби не заважати роботі екстрених служб.

Прем’єр Санчес подякував Франції та Марокко за термінову допомогу в постачанні електроенергії. Частково дефіцит покривають газові й гідроелектростанції. Також на вулиці виведені додаткові сили поліції та Національної гвардії.

Зараз телекомунікації досі працюють нестабільно, залізничне сполучення частково паралізоване, а частина поїздів все ще стоїть у віддалених районах.

Уряд Іспанії запровадив режим надзвичайної ситуації 3-го рівня у восьми автономіях.

Причина залишається загадкою, але влада обіцяє з’ясувати її якнайшвидше.