Іспанія та Португалія відновлюють енергосистеми після найбільшого блекауту, що охопив обидві країни. Масштабне відключення залишило мільйони людей без електрики, зв'язку та транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Увечері понеділка Піренейський півострів охопила безпрецедентна енергетична криза - Іспанія та Португалія майже одночасно занурилися в темряву.
Світло згасло в містах, зупинилися поїзди, замовк мобільний зв’язок, а мільйони людей залишилися без доступу до інтернету.
До ранку вівторка, за даними оператора мережі REE, електропостачання було відновлено на 90% території Іспанії.
Як повідомляють REE у мережі Х, стан роботи електроенергетичної системи Іспанії станом на 07:00 відновлено на 99,95% (25 794 МВт).
У Португалії знову отримали світло 6,2 мільйона домогосподарств із 6,5 мільйона. Освітлення повернулося в Мадриді, Лісабоні та інших великих містах.
Втім, джерело аварії досі залишається неясним. Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру припустив, що збій міг виникнути в Іспанії.
Водночас глава уряду Іспанії Педро Санчес закликав уникати передчасних висновків і поширення дезінформації: "Жодна гіпотеза не відкидається, всі можливі причини аналізуються".
Раніше португальський оператор REN заявив, що аварію могла спричинити рідкісна атмосферна вібрація, викликана екстремальними перепадами температур. Вона нібито призвела до розсинхронізації електросистем і збою у всій європейській енергомережі.
Піком відключення стала 12:33 за місцевим часом, коли протягом п’яти секунд зникло близько 15 гігават електроенергії - 60% від усього споживання країни.
Цього вистачило, щоб вивести з ладу транспорт, телекомунікації, лікарні та фінансові системи.
Сотні людей опинилися в застряглих ліфтах та поїздах. Тисячі - у темних тунелях метро з телефонами як ліхтариками.
У Мадриді, де ситуація була особливо гострою, влада закликала людей залишатися на місці, аби не заважати роботі екстрених служб.
Прем’єр Санчес подякував Франції та Марокко за термінову допомогу в постачанні електроенергії. Частково дефіцит покривають газові й гідроелектростанції. Також на вулиці виведені додаткові сили поліції та Національної гвардії.
Зараз телекомунікації досі працюють нестабільно, залізничне сполучення частково паралізоване, а частина поїздів все ще стоїть у віддалених районах.
Уряд Іспанії запровадив режим надзвичайної ситуації 3-го рівня у восьми автономіях.
Причина залишається загадкою, але влада обіцяє з’ясувати її якнайшвидше.
Нагадаємо, що у понеділок, 28 квітня, в кількох європейських країнах сталися масштабні перебої з електропостачанням, що призвели до вимкнення електроенергії для мільйонів людей.
Згідно з повідомленнями, у Іспанії у понеділок о 12:30 (за місцевим часом) стався масштабний блекаут, коли споживання електроенергії різко впало з 25 184 мегават до 12 425 мегават.
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