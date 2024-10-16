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Іспанія розгромила Сербію, Польща влаштувала фестиваль з Хорватією: що сталося в Лізі націй

Середа 16 жовтня 2024 09:56
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Іспанія розгромила Сербію, Польща влаштувала фестиваль з Хорватією: що сталося в Лізі націй Фото: Альваро Мората в обіймах партнерів по національній команді (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Четвертий тур сезону 2024/25 Ліги націй завершився вісьмома матчами. Перемоги здобули збірні Іспанії, Косова, Румунії та Північної Ірландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Іспанія розгромила Сербію, Польща влаштувала фестиваль з Хорватією: що сталося в Лізі націй

Чемпіони Європи повели в дебюті зустрічі зі сербами. Це Ляпорт головою замкнув високий навіс Порро після розіграшу кутового. На старті другого тайму Мората не реалізував пенальті, але згодом реабілітувався майстерним ударом у дотик після стінки з Руїсом. Добив балканців Баена, який прямим пострілом зі штрафного не залишив жодного шансу голкіперу Сербії Райковічу.

Весело було в столиці Польщі, де "Кадра" відкрила рахунок на 5-й хвилині – Зєліньскі класно пробив із кута штрафного в дальній. Проте, хорвати відповіли аж трьома голами до середини першої половини. Спершу Соса розкішно поклав із підбирання. Далі Сушіч реалізував момент із гострого кута. Згодом Батуріна переграв Булку з близької відстані. Утім, перед перервою Залєвскі скоротив відставання. А в другому таймі Шиманскі потужним ударом лівою із півкола штрафного вирвав нічию для польської збірної.

Уперше втратила очки збірна Португалії. Роналду та компанія так і не підібрали ключі до воріт шотландця Гордона. Кіпер, якому в грудні виповниться 42, впевнено діяв у рамці та разом із оборонцями ліквідував усю небезпеку від португальців. Підопічні Роберто Мартінеса повністю переважали Шотландію – 70% володіння, 14 ударів у напрямку воріт, 1.52 очікуваних голів, але цифри на табло так жодного разу й не змінилися.

Непросту перемогу здобула Румунія Мірчі Луческу. Литовець Кучіс на старті зустрічі реалізував одинадцятиметровий. У відповідь Разван Марін упевнено виконав пенальті перед екватором першого тайму. Вирвати ж вольову перемогу "триколірні" зуміли в другій половині. Це Дрегуш у боротьбі з оборонцем зумів проштовхнути м'яч за лінію після передачі Мана. Румуни виграли всі чотири поєдинки турніру.

До слова, раніше розібрали внесок династії Мальдіні в італійський футбол.

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