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Испания разгромила Сербию, Польша устроила фестиваль с Хорватией: что произошло в Лиге наций

Среда 16 октября 2024 09:56
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Испания разгромила Сербию, Польша устроила фестиваль с Хорватией: что произошло в Лиге наций Фото: Альваро Мората в объятиях партнеров по национальной команде (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Четвертый тур сезона 2024/25 Лиги наций завершился восемью матчами. Победы одержали сборные Испании, Косово, Румынии и Северной Ирландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Испания разгромила Сербию, Польша устроила фестиваль с Хорватией: что произошло в Лиге наций

Чемпионы Европы повели в дебюте встречи с сербами. Это Ляпорт головой замкнул высокий навес Порро после розыгрыша углового. На старте второго тайма Мората не реализовал пенальти, но впоследствии реабилитировался искусным ударом в касание после стенки с Руисом. Добил балканцев Баэна, который прямым выстрелом со штрафного не оставил ни единого шанса голкиперу Сербии Райковичу.

Весело было в столице Польши, где "Кадра" открыла счет на 5-й минуте – Зелиньски классно пробил из угла штрафной в дальний. Тем не менее, хорваты ответили тремя голами до середины первой половины. Сначала Соса роскошно уложил с подбора. Дальше Сушич реализовал момент с острого угла. Впоследствии Батурина переиграл Булку с близкого расстояния. Впрочем, перед перерывом Залевски сократил отставание. А во втором тайме Шимански мощным ударом левой из полукруга штрафной вырвал ничью для польской сборной.

В первый раз потеряла очки сборная Португалии. Роналду и компания так и не подобрали ключи к воротам шотландца Гордона. Кипер, которому в декабре исполнится 42, уверенно действовал в створе и вместе с защитниками ликвидировал всю опасность от португальцев. Подопечные Роберто Мартинеса полностью переиграли Шотландию – 70% владения, 14 ударов в направлении ворот, 1.52 ожидаемых голов, но цифры на табло так ни разу и не изменились.

Непростую победу одержала Румыния Мирчи Луческу. Литовец Кучис на старте встречи реализовал одиннадцатиметровый. В ответ Разван Марин уверенно исполнил пенальти перед экватором первого тайма. Вырвать же волевую победу "трехцветные" сумели во второй половине. Это Дрэгуш в борьбе с защитником сумел протолкнуть мяч за линию после передачи Мана. Румыны выиграли все четыре поединка турнира.

К слову, ранее разобрали вклад династии Мальдини в итальянский футбол.

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