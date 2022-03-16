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Испания приостанавливает выдачу россиянам "золотых виз"

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Мадрид, Среда 16 марта 2022 13:15
Испания приостанавливает выдачу россиянам "золотых виз" Фото: Испания запрещает выдачу "золотых виз" (pexels-pixabay)
Автор: Наталья Юрченко

Испанские власти приняли решение приостановить выдачу гражданам России "золотых виз". Это был один из способов получить вид на жительство в ЕС, инвестируя в экономику страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Данную информацию подтвердили журналистам в Министерстве иностранных дел Испании.

Ранее россияне могли оформить вид на жительство в Испании при инвестициях в ее экономику. В частности, для этого нужно было приобрести недвижимость стоимость 500 тысяч евро или инвестировать такую же сумму в испанские компании, либо выкупить минимум 2 млн евро госсдолга Испании.

Эта программа была запущена в 2013 году. За все время около тысячи граждан России получили "золотые визы" Испании.

Напомним, рейтинговое агентство Fitch предупредило, что Россия вскоре может оказаться на гране дефолта.

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