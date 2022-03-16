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Іспанія призупиняє видачу росіянам "золотих віз"

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Мадрид, Середа 16 березня 2022 13:15
Іспанія призупиняє видачу росіянам "золотих віз" Фото: Іспанія забороняє видачу "золотих віз" (pexels-pixabay)
Автор: Наталія Юрченко

Іспанська влада прийняла рішення призупинити видачу громадянам Росії "золотих віз". Це був один із способів отримати посвідку на проживання в ЄС, інвестуючи в економіку країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Дану інформацію підтвердили журналістам у Міністерстві закордонних справ Іспанії.

Раніше росіяни могли оформити посвідку на проживання в Іспанії при інвестиціях в її економіку. Зокрема, для цього потрібно було придбати нерухомість вартість 500 тисяч євро або інвестувати таку ж суму в іспанські компанії, чи викупити мінімум 2 млн євро держборгу Іспанії.

Ця програма була запущена в 2013 році. За весь час близько тисячі громадян Росії отримали "золоті візи" Іспанії.

Нагадаємо, рейтингове агентство Fitch попередило, що Росія незабаром може опинитися на межі дефолту.

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