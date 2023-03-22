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Іспанія приєдналася до угоди ЄС щодо постачання боєприпасів для України

Фото: міністр оборони Іспанії Маргаріт Роблес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підписала проєктну угоду про спільне придбання боєприпасів країнами-членами ЄС для поповнення своїх запасів і продовження надання підтримки Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cadena COPE.

Наразі 18 країн підписали угоду про інвестування 2 млрд євро в постачання Україні одного млн артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців для посилення підтримки Києва.

Проєкт, який просуває Європейська оборонна агенція, фінансуватиметься Європейським фондом миру і дасть змогу "терміново розв'язати проблему нестачі боєприпасів" та "збільшити можливості європейської промисловості для задоволення нинішніх і майбутніх потреб".

Це перший випадок, коли ЄС використовує механізм спільних закупівель озброєнь, який дасть змогу "скоротити витрати" і "уникнути ризиків затримок через несподівані зміни попиту", стверджує Міністерство оборони Іспанії.

План має три напрямки. Перший полягає в тому, щоб якнайшвидше доставити в Україну запаси боєприпасів, які країни ЄС уже мають або замовили в промисловості й отримають до 31 травня. Боєприпаси можуть бути західного або радянського типу, також можна буде поставити ракети, якщо Україна їх запросить.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністри оборони та закордонних справ погодили спільну закупівлю боєприпасів для України. Вона передбачає надання мільйона снарядів упродовж 12 місяців.

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