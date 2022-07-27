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Испания предложила помочь Европе не стать "газовым заложником" России

Фото: Педро Санчес, премьер министр Испании (facebook.com)
Автор: Илона Свиридова

В разгар газового кризиса в Европе, который устроило российское руководство, Испания предлагает свою помощь другим странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Испания может стать газовым центром для Европы. Это поможет поддержать региональные усилия для уменьшения зависимости от российского газа.

"Испания готова усилить свои меры солидарности", - заявил испанский чиновник.

Он добавил, что 20% импортированного сжиженного природного газа было реэкспортировано в другие страны ЕС в июне

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину энергетическая зависимость Европы от России стала центром внимания. В Москве регулярно уменьшают количество газа, который поставляют в Европу "кивая" в сторону санкций, введенных против России.

Санчес сказал, что Испания, как страна сделает все возможное, чтобы Европа не стала "энергетическим заложником" президента России. Также премьер-министр сообщил, что его правительство уже работает с частным сектором и Конгрессом Испании над планом энергосбережения на случай непредвиденных обстоятельств.

Напомним, что ранее в ЕС решили согласовать план по сокращению потребления природного газа. Страны должны на добровольной основе уменьшить на 15% количество газа, который будут потреблять уже с 1 августа.

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