Іспанія запропонувала допомогти Європі не стати "газовим заручником" Росії

У розпал газової кризи у Європі, яку влаштувало російське керівництво Іспанія пропонує свою допомогу іншим країнам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Іспанія може стати газовим центром для Європи. Це допоможе підтримати регіональні зусилля для зменшення залежності від російського газу.
"Іспанія готова посилити свої заходи солідарності", - заявив іспанський чиновник.
Він додав, що 20% імпортованого зрідженого природного газу було реекспортовано до інших країн ЄС у червні
Після повномасштабного вторгнення російських військ до України енергетична залежність Європи від Росії стала центром уваги. У Москві регулярно зменшують кількість газу, який постачають до Європи "киваючи" у бік санкцій, введених проти Росії.
Педро Санчес сказав, що Іспанія, як країна зробить усе можливе, аби Європа не стала "енергетичним заручником" президента Росії. Також прем'єр-міністр повідомив, що його уряд вже працює із приватним сектором та Конгресом Іспанії над планом енергозбереження на випадок непередбачених обставин.
Нагадаємо, що раніше у ЄС вирішили погодити план зі скорочення споживання природного газу. Країни мають на добровільній основі зменшити на 15 % кількість газу, який споживатимуть вже с 1 серпня.
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