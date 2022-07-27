Іспанія запропонувала допомогти Європі не стати "газовим заручником" Росії

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Іспанія може стати газовим центром для Європи. Це допоможе підтримати регіональні зусилля для зменшення залежності від російського газу.

"Іспанія готова посилити свої заходи солідарності", - заявив іспанський чиновник.

Він додав, що 20% імпортованого зрідженого природного газу було реекспортовано до інших країн ЄС у червні

Після повномасштабного вторгнення російських військ до України енергетична залежність Європи від Росії стала центром уваги. У Москві регулярно зменшують кількість газу, який постачають до Європи "киваючи" у бік санкцій, введених проти Росії.

Педро Санчес сказав, що Іспанія, як країна зробить усе можливе, аби Європа не стала "енергетичним заручником" президента Росії. Також прем'єр-міністр повідомив, що його уряд вже працює із приватним сектором та Конгресом Іспанії над планом енергозбереження на випадок непередбачених обставин.