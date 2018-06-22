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Испания предложила Мальте помощь в ситуации с кораблем с мигрантами

НовостиОбщество    22.06.2018 - 21:46
Фото: флаг Испании (Pixabey/jackmac34)
Фото: флаг Испании (Pixabey/jackmac34)

Италия призвала Мальту принять судно немецкой благотворительной миссии Lifeline, которое плыло под флагом Нидерландов

Испания предложила Мальте оказать гуманитарную помощь в ситуации с кораблем с мигрантами, который Италия в пятницу попросила принять островное государство. Об этом сообщила представитель испанского правительства в пятницу, информирует Reuters.

Так, Италия призвала Мальту принять судно немецкой благотворительной миссии Lifeline, которое плыло под флагом Нидерландов. Призыв прозвучал после того, как министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что судно должно доставить мигрантов в Нидерланды.

"Мы находимся на связи с Мальтой, чтобы оказать поддержку, если в ближайшие часа понадобится гуманитарная помощь на лодке", - заявила пресс-секретарь испанского правительства Изабель Цела на пресс-конференции после еженедельного заседания кабинета министров.

Корабль "Lifeline", принадлежащий немецкой негосударственной организации, спас более 200 мигрантов вблизи ливийского побережья, но Италия отказалась принимать его.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-премьер Испании Кармен Кальво заявила, что власти Франции согласились принять в Испании около 600 нелегальных мигрантов, которых спасли волонтеры в море на судне Aquarius.

В Каталонии заявили о разрыве протокольных отношений с королевским двором Испании У берегов Ливии спасли 443 нелегальных мигрантов из Африки
Теги публикации: Испания, Мальта, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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