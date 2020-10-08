Испания и Португалия хотят совместно провести ЧМ-2030

Фото: Испания - Португалия (sefutbol.com)

Об этом две страны договорились перед товарищеским матчем сборных

Федерации футбола Испании и Португалии договорились подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Соглашение было подписано перед товарищеским матчем сборных этих стран, который завершился нулевой ничьей.

Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Аналогичную заявку намерены подать Румыния, Болгария, Сербия и Греция. О совместном проведении задумываются Марокко и Египет, Колумбия вместе с Эквадором и Перу, а также Аргентина, Уругвай, Парагвай, Чили.

Решение о месте проведения чемпионата будет принято на конгрессе ФИФА в 2024 году. Заявочный процесс стартует в 2022 году.

Чемпионат мира в 2030 году пройдет ровно через 100 лет после первого подобного турнира, который состоялся тогда в Уругвае.

Испания проводила чемпионат мира 1982 года и чемпионат Европы-1964. Португалия была хозяйкой континентального первенства в 2004 году.

Следующий чемпионат мира в 2022 году примет Катар, а турнир 2026 года пройдет в Мексике, Канаде и США.

Напомним, накануне сборная Украины потерпела крупнейшее поражение в своей истории, проиграв в спарринге действующим чемпионам мира французам со счетом 1:7. Ранее украинцы проигрывали максимум в 4 мяча.