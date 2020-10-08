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Іспанія і Португалія хочуть спільно провести ЧС-2030

Мадрид, Четвер 08 жовтня 2020 11:25
Іспанія і Португалія хочуть спільно провести ЧС-2030
Фото: Іспанія - Португалія (sefutbol.com)
Автор: Вера Олейник

Про це дві країни домовились перед товариським матчем збірних

Федерації футболу Іспанії та Португалії домовилися подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Угода була підписана перед товариським матчем збірних цих країн, який завершився нульовою нічиєю.

Про це повідомляє пресслужба Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF).

Аналогічну заявку намір подати Румунія, Болгарія, Сербія і Греція. Про спільне проведення замислюються Марокко і Єгипет, Колумбія разом з Еквадором і Перу, а також Аргентина, Уругвай, Парагвай, Чилі.

Іспанія проводила чемпіонат світу 1982 року і чемпіонат Європи-1 964. Португалія була господинею континентальної першості у 2004 році.

Наступний чемпіонат світу у 2022 році прийме Катар, а турнір 2026 року відбудеться в Мексиці, Канаді та США.

Нагадаємо, напередодні збірна України зазнала найбільшої поразки у своїй історії, програвши в спарингу чинним чемпіонам світу французам з рахунком 1:7. Раніше українці програвали максимум в 4 м'ячі.

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