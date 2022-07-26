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Испания и Португалия договорилась с Брюсселем о сокращении потребления газа только на 7%

Фото: страны ЕС договорился о сокращении потребления газа на 15% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Страны Европейского союза утвердили ослабленный чрезвычайный план по сдерживанию спроса на газ. Были одобрены компромиссы о меньших сокращениях для некоторых стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министры энергетики одобрили предложение для всех стран ЕС добровольно сократить потребление газа на 15% с августа по март.

Соглашение с ЕС освободит от обязательного 15-процентного сокращения газа страны, такие как Ирландия и Мальта, которые не подключены к газовым сетям других стран ЕС.

Испания и Португалия уже заявили, что он договорились с другими министрами энергетики о снижении потребления только на 7%.

Сокращения могут быть обязательными в случае чрезвычайной ситуации с поставками, но страны согласились сделать исключение для многих стран и отраслей после того, как некоторые правительства выступили против первоначального предложения ЕС ввести обязательное 15-процентное сокращение для каждой страны.

Венгрия была единственной страной, которая выступила против соглашения, заявили два чиновника ЕС.

Страны, выполнившие цель ЕС по заполнению хранилищ газа к августу, могут столкнуться с более слабыми целями - смягчение сокращений примерно для дюжины государств, включая Германию и Италию, исходя из текущих уровней хранения. Они также могут исключить газ из-под действия цели, который они используют в критически важных отраслях, таких как энергоемкое производство стали.

Испытание для ЕС

План ЕС стал испытанием на солидарность стран: Греция и Польша входят в число стран, выступающих против обязательного прекращения подачи газа.

Министр климата Польши Анна Москва заявила, что сделка не наложит ограничений на использование газа Польшей, и выступила против идеи о том, что страна должна ограничить использование газа в промышленности, чтобы помочь другим государствам, столкнувшимся с нехваткой газа.

Некоторые дипломаты ЕС выразили обеспокоенность тем, что количество исключений в окончательном регламенте может означать, что он не может гарантировать, что страны сохранят достаточно газа на зиму.

Хотя правительства, включая Германию, крупнейшего потребителя газа в Европе, усилили свои меры по энергосбережению, страны ЕС сократили совместное потребление газа всего на 5%, несмотря на месяцы резкого роста цен и сокращения поставок из России.

"Пятнадцати процентов, вероятно, будет недостаточно, учитывая то, что только что объявили русские", - сказал министр окружающей среды Ирландии Имон Райан.

В понедельник Россия заявила, что со среды сократит поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток-1" до 33 млн кубометров в сутки. Это половина текущего потока, который уже составляет всего 40% от нормальной мощности

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