Іспанія і Португалія домовилася з Брюсселем про скорочення споживання газу тільки на 7%

Міністри енергетики схвалили пропозицію для всіх країн ЄС добровільно скоротити споживання газу на 15% з серпня по березень.

Угода з ЄС звільнить від обов'язкового 15-відсоткового скорочення газу країни, такі як Ірландія і Мальта, які не підключені до газових мереж інших країн ЄС.

Іспанія і Португалія вже заявили, що він домовилися з іншими міністрами енергетики про зниження споживання тільки на 7%.

Скорочення можуть бути обов'язковими в разі надзвичайної ситуації з поставками, але країни погодилися зробити виняток для багатьох країн і галузей після того, як деякі уряди виступили проти початкової пропозиції ЄС ввести обов'язкове 15-відсоткове скорочення для кожної країни.

Угорщина була єдиною країною, яка виступила проти угоди, заявили два чиновники ЄС.

Країни, які виконали мету ЄС щодо заповнення сховищ газу до серпня, можуть зіткнутися з більш слабкими цілями - пом'якшення скорочень приблизно для дюжини держав, включаючи Німеччину та Італію, виходячи з поточних рівнів зберігання. Вони також можуть виключити газ з-під дії цілі, який вони використовують у критично важливих галузях, таких як енергоємне виробництво сталі.

Випробування для ЄС

План ЄС став випробуванням на солідарність країн: Греція і Польща входять до числа країн, які виступають проти обов'язкового припинення подачі газу.

Міністр клімату Польщі Анна Москва заявила, що угода не накладе обмежень на використання газу Польщею, і виступила проти ідеї про те, що країна повинна обмежити використання газу в промисловості, щоб допомогти іншим державам, що зіткнулися з нестачею газу.

Деякі дипломати ЄС висловили стурбованість тим, що кількість винятків в остаточному регламенті може означати, що він не може гарантувати, що країни збережуть достатньо газу на зиму.

Хоча уряди, включаючи Німеччину, найбільшого споживача газу в Європі, посилили свої заходи з енергозбереження, країни ЄС скоротили спільне споживання газу всього на 5%, незважаючи на місяці різкого зростання цін і скорочення поставок з Росії.

"П'ятнадцяти відсотків, ймовірно, буде недостатньо, враховуючи те, що тільки що оголосили росіяни", - сказав міністр навколишнього середовища Ірландії Імон Райан.